Названа самая непопулярная страна мира

Самой непопулярной среди путешественников страной мира оказалось тихоокеанское государство Тувалу, расположенное в Полинезии. Об этом пишет газета Daily Mail.

Издание приводит данные Всемирной туристской организации (ЮНВТО), согласно которым за 2016 год Тувалу приняла тысячу зарубежных гостей. Среди преимуществ этого направления называется низкий уровень преступности и террористической угрозы в стране.

Второе место в рейтинге заняла Республика Кирибати, также находящаяся в Тихом океане (в Микронезии и Полинезии). В 2016 году там побывали порядка четырех тысяч туристов.

Замыкает тройку с результатом в восемь тысяч человек Сан-Томе и Принсипи — островное государство в Центральной Африке. Четвертая позиция досталась заморской территории Великобритании Монтсеррат - девять тысяч отдыхающих, а пятая - африканской Коморе: 24 тысячи туристов.