Эрдоган: «Турция и Иран начинают совместные операции в регионе»

Иран и Турция могут приступить к совместным военным операциям против террористических организаций в регионе, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед визитом в Иорданию, пишет Hürriyet.

Согласно информации, Эрдоган отметил, что детали проведения совместных военных операций против террористов в регионе ранее были обсуждены между главами генштабов Ирана и Турции.

Отметим, что сегодня СМИ Турции сообщили, что Иран призвал Турцию приступить к совместным операциям против террористической организации ПКК на севере Ирака. Это предложение обсудили между собой в Анкаре глава Генштаба Ирана Мохаммад Хоссейн Багери и его турецкий коллега Хулуси Акар.

Сообщается, что в настоящее время Иран и Турция обсуждают вопрос о ведении совместных военных операций в девяти точках на севере Ирака.

О деталях переговоров не сообщается.