Начав расследование, как легендарный азербайджанский портвейн «Агдам» стал латвийским, мы и не подозревали, что история обернется лихо закрученным детективом. На публикации haqqin.az, сочтя обвинения своего Latvis Balzams в присвоении чужого товарного знака несправедливыми, отреагировало правительство Латвии, сообщив нам поразительные подробности дела.

Оказывается, компания Latvijas Balzams давно принадлежит бывшему гражданину России, а ныне подданному Великобритании, миллиардеру, владельцу холдинга S.P.I. Group Юрию Шефлеру. А потому латвийские власти не могут повлиять на него, а точнее - на его производство.

Этот талантливый делец и не менее выдающийся махинатор создал гигантскую империю по производству алкогольных напитков. Его заводы разбросаны по всему миру: в Мексике водочный король производит текилу, на севере Великобритании – шотландские виски, а в Риге, соответственно, - рижский бальзам.

Однако первые кирпичи в основание своей необъятной империи Шефлер заложил в России, где в суматохе 90-х умыкнул название крупнейшего советского предприятия по производству и импорту алкогольных напитков - Всесоюзного объединения «Союзплодоимпорт» .

Разумеется, первая часть наименования ему была без надобности – он взял вторую, наиболее значимую, убрав из нее всего одну букву – «О», и создал ЗАО «Союзплодимпорт». Но вся соль в том, что Шефлер исхитрился объявить свое предприятие правопреемником Всесоюзного объединения.

Идея настолько же проста, насколько и продуктивна. Дело в том, что многие алкогольные напитки в СССР проходили регистрацию не только в республиканских, но и в центральных союзных ведомствах. Ну и как «правопреемник» новоявленный бизнесмен объявил своей собственностью все бренды (в те годы – марки), прошедшие регистрацию в советском «Союзплодоимпорте». Придуманная им схема позволила прибрать к рукам не только наш «Агдам», но даже такие не менее и даже более знаменитые товарные знаки, как водки «Столичная», «Московская», «Русская» и др.

В начале двухтысячных российские виноделы опомнились и принялись судиться с Шефлером. Московский городской суд вынес в отношении него обвинительный приговор за нарушение авторских прав и постановил, что ЗАО «Союзплодоимпорт» не является правопреемником советского ведомства. В дело вмешался сам российской президент В.Путин, указом которого в РФ было создано Федеральное казенное предприятие (ФКП) «Союзплодоимпорт», на которое, в том числе, была возложена миссия по защите и восстановлению исключительных российских прав на алкогольные марки «Столичная», «Московская», «Русская» и др.

Не дожидаясь ареста и "светивших" ему в соответствии со статьей 180 статье УК РФ («Незаконное использование товарного знака») шести лет заключения, Шефлер сбегает из России и обосновывается в Латвии, где, не теряя времени, почти задаром становится владельцем завода Latvis Balzams и присоединяет предприятие к своему новому холдингу S.P.I. Group.

Наплевав на все установления по авторским правам, алкогольный магнат наряду с нашим «Агдамом» продолжает производить фактически контрафактную русскую водку брендовых марок под теперь уже латинизированными названиями - Moskovskaya, Russkaya и др. К ужасу российских властей и виноделов, он экспортирует свою водку в США, где, попросту подкупив американских рестораторов и барменов, побеждает в конкуренции с московским заводом «Кристалл». Его водка занимает второе место по продажам в США после Smirnoff. И так практически по всему миру.

Самопровозглашенный хозяин нашего «Агдама» по сей день демонстрирует поистине феноменальную прыть. Все еще числясь в розыске по линии Генпрокуратуры РФ и даже Интерпола и являясь ответчиком, порой признаваемым виновным, по многим тяжбам за права на торговые марки в разных странах мира, Шефлер продолжает "расширяться" и производить водку и вино, шампанское и бальзам, ром и виски. Сегодня его S.P.I. Group имеет чистую годовую выручку в $500 млн.

А многократные требования РФ о его выдаче натыкаются на защиту алкогольного магната правительством Великобритании, которое горой стоит за олигарха, выплачивающего стране многомиллионные налоги.

В принципе и азербайджанские виноделы могли бы обратиться в Международный экономический суд ООН с иском на Юрия Шефлера, пока он еще не наладил выпуска латвийского коньяка «Абшерон» или «Гейгель»…