Американского дипломата в Баку назначили генконсулом в Екатеринбург

Американского дипломата, призывавшего к демократии в Азербайджане, назначили генконсулом США в Екатеринбурге.

По информации российских СМИ, генеральным консулом США в Екатеринбурге стал Пол М. Картер.В ходе своего пребывания новоназначенец надеется поближе познакомиться с жителями Екатеринбурга, богатой историей и уникальными достопримечательностями этого города.

Известно, что г-н Картер учился в Университете Блумингтон, штат Индиана, и получил докторскую степень по философии (специализация — политология и российские дела). В 2012 г. работал над урегулированием внутреннего конфликта в Шри-Ланке, власти которой боролись с «тамильскими тиграми», добивавшимися создания независимого государства Тамил-Илам на территории страны.

Годом позже Пол Картер подвизался в Азербайджане, где в ту пору проходили выборы президента республики. Дипломат входил в комиссию Конгресса США по безопасности и сотрудничеству в Европе и призывал Азербайджан соблюдать обязательства в области прав человека и демократии.