Пожар в Мекке: эвакуированы сотни паломников

Около 600 паломников, приехавших для совершения хаджа в Саудовскую Аравию, эвакуированы из-за пожара в одной из гостиниц Мекки, передает ТАСС со ссылкой на саудовскую газету "Указ".

По ее данным, огонь вспыхнул в воскресенье вечером на восьмом этаже 15-этажного отеля.

Возгорание произошло в наружной системе кондиционирования. Прибывшие на место экстренные службы вывели всех постояльцев и сотрудников гостиницы на улицу, после чего пожар был потушен.

Пострадавших нет. Вслед за ликвидацией возгорания паломникам, большинство из которых прибыло из Турции и Йемена, разрешили вернуться в номера.

23 августа начинается месяц зуль-хидджа по исламскому лунному календарю, и сотни тысяч верующих со всего мира отправятся в Мекку и Медину. Основные обряды хаджа начнутся 30 августа. Ежегодно в паломничестве принимают участие до двух миллионов мусульман со всего мира.