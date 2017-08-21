Скандал с зараженными фипронилом яйцами разрастается, уже грянув в 19 европейских странах: Франции, Германии, Нидерландов, Венгрии, Бельгии, Швеции и др. Об этом говорится в заявлении Международной организации по безопасности пищевых продуктов.

Как заявил корреспонденту haqqin.az пресс-секретарь Госслужбы по ветеринарному надзору при Минсельхозе Йолчу Ханвели, Азербайджан закупает из-за рубежа только инкубационные яйца.

«Спрос на обычные куриные яйца полностью покрывается местным производством. Инкубационные же закупаются в Турции, Украине, Грузии, Болгарии и Северном Кипре. В этих странах не зафиксированы случаи заражения яиц опасным инсектицидом. Мы отслеживаем процессы, происходящие в Европе, и держим ситуацию под контролем».

По словам Ханвели, «Всемирная организация по охране здоровья животных запрещает использование фипронила. Уже несколько лет как в Азербайджане отказались от этого препарата».