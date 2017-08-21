Лавров обещает ответить США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал решение США о приостановке и последующем ограничении выдачи россиянам неиммиграционных виз. Об этом в понедельник, 21 августа, сообщает РИА Новости.

По словам главы дипломатического ведомства, Москва дополнительно проанализирует действия Вашингтона, а после примет решение об ответных мерах. В то же время Лавров заверил, что Россия не собирается «срывать зло на американцах».

Ранее, в понедельник же, в американской дипмиссии в России объявили о приостановке выдачи неиммиграционных виз по всей стране с 23 августа. Оформление документов будет возобновлено в сокращенном объеме с 1 сентября: причем получить визу можно будет только в Москве. Помимо этого американские посольство в российской столице и консульство в Санкт-Петербурге полностью отменяют прием заявлений от белорусских граждан (подать документы на визу они смогут исключительно в посольствах США в Варшаве, Киеве или Вильнюсе).