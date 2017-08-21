Художник Физули Ахундов, являющийся автором герба Азербайджана, сообщил о том, что зашифровал в нем слово «Аллах».

В интервью телеканалу «Интераз» художник рассказал, что языки пламени на гербе Азербайджана нарисованы в форме слова «Аллах».

«Когда я показал эскиз герба Абульфасу Эльчибею, то он сразу узнал, что я попытался изобразить на гербе. Тогда он сказал мне, что герб должны утвердить депутаты парламента, большинство из которых бывшие коммунисты. Именно поэтому в описании герба мы тогда не указали, что означают языки пламени».

Художник добавил, что ни один депутат тогда не догадался, что на гербе изображено слово «Аллах».