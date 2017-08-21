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Разрушена дорога на юге Азербайджана: возникли многокилометровые пробки

Автор: Отдел информации 

Билясуварский участок дороги Алят – Астара  государственная граница с Ираном оказался разрушен, что стало причиной многокилометровых заторов, а также затруднило движение из   южных районов республики в столицу.

Как сообщил haqqin.az глава пресс-службы ОАО «Азеравтойол» Анар Наджафли, эта дорога используется уже с 70-х годов прошлого века, и основная причина ее разрушения - интенсивность движения на этом участке многотоннажных автомобилей.

Работники ОАО «Азеравтойол» продолжают восстановительные работы на данном участке трассы, который через месяц должен быть полностью восстановлен. Кроме того, параллельно «Азеравтойолом» ведутся работы по строительству дороги в рамках проекта «Шелковый путь». 

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