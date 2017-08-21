Саакашвили: Несколько стран предложили мне гражданство

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской областной госадминистрации Михаил Саакашвили заявил, что получил предложения гражданства от нескольких европейских стран, однако от них отказался и собирается вернуться в Украину. Об этом политик заявил в видеообращении, которое опубликовал на Facebook.

"Как вы знаете, я решил возвратиться 10 сентября в Украину. Многие не советуют мне этого делать. У меня есть предложения о гражданстве от нескольких европейских стран, без дела я здесь не останусь. Помню, как Иванишвили возбудил против меня уголовные дела, чтобы я не смог участвовать в грузинской политике. Точно так же Порошенко издал свой указ и угрожает вернуть меня в Грузию. До встречи на украино-польской границе!" - объявил Саакашвили.