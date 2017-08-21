Больных новобранцев из Армении отправляют в Карабах в качестве пушечного мяса.

Гаяне Аветян родилась в Нагорном Карабхе, окончила военный институт имени Вазгена Саргсяна и уже три года как служит в Матахисе. Она снайпер, командир воинского подразделения. Но сейчас находится в Ереване для того, чтобы выразить свой протест преступному режиму Сержа Саргсяна. О том, что творится в армянской армии, Аветян рассказала газете «Грапарак».

Собеседница «Грапарак» намерена проинформировать общественность о том, что творится в карабахских воинских подразделениях.

Серж Саргсян «приватизировал» национальную армию, утверждает она. «В армию призывают больных, немощных парней и отправляют их на линию фронта – в Карабах. Их считают пушечным мясом, и не более того», - указывает Гаяне.

По ее словам, это может подтвердить и ее друг – командир подразделения в Джабраиле Армен Гезалян. Существует приказ № 410-13 , пункт 7, подпункт “Г”, в силу которого физически слабые и больные подлежат освобождению от армии, но в Ереване документ этот попросту игнорируют, а командиры на местах не смеют воспротивиться подобной порочной практике.

«Саргсян и его подручные манипулируют всем и вся даже в условиях военного положения. Он может вышвырнуть из армии любого нормального командира и назначить на место непонятно кого. Человек может прослужить много лет, иметь заслуги, но стоит ему сказать что-то против власти, как он моментально же оказывается в психушке либо, в лучшем случае, получает увольнение», - заявила Аветян.

«Хочу спросить у врачей, как им совесть позволяет отправлять на фронт ребят с разными заболеваниями?» - возмущается Гаяне.

В то же время в армии полно случайных людей на высоких воинских должностях, которые не только не имеют понятия о военном деле, но и абсолютно равнодушны к нуждам вверенных им солдат.

«У нас в Матахисе был командир Айк Амирханян. Ни разу во время тревоги он даже не появился в части. А теперь его перевели в другое подразделение и повысили. За какие такие заслуги его наградили медалью и доверили командовать корпусом? За то, что он не раз заглядывал в кабинет Саргсяна?» - говорит Аветян.

Еще одного командира из Матахиса - Геворга Мангасаряна тоже повысили и наградили только за то, что он родственник Саргсяна. А эти люди не только профаны в военном деле, но еще и воры и лжецы.

«Что удивляться, если на должности министра обороны сидит Виген Саргсян, который не только не служил в армии, но вообще ничего не смыслит даже в видах оружия. А ведь Виген Саргсян тоже родственник Сержика Саргсяна. Получается, президент не интересуется сводками с фронта? Разве министр обороны Виген Саргсян хоть раз побывал на позициях во время тревоги, стоял там рядом с солдатами? Он появляется на позициях, когда все тихо, и только затем, чтобы покрасоваться. Не нужны нам такие министры и президенты такие не нужны!» - заявляет Аветян.