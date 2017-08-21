Гражданин Армении украл электрочайники на миллионы рублей

Сотрудники московской полиции задержали мужчину, который украл из машины на востоке российской столицы электрочайники и посуду на 2,5 миллиона рублей. Об этом в понедельник, 21 августа, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В полицию обратился представитель фирмы, торгующей хозтоварами. Он рассказал, что неизвестный взломал замок принадлежащего компании автомобиля «Газель», который был припаркована в районе дома 31 по Алтайской улице, похитив из него коробки со сковородами, кастрюлями, индукционными плитами, в том числе 140 упаковок с электрочайникми и 190 с разделочными досками.

Спустя некоторое время сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в Дмитровском районе Москвы. Им оказался 40-летний уроженец Армении. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Он уже дал признательные показания.