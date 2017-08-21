Саргсян помиловал экстрадированного из России убийцу

Осужденный в России гражданин Армении Грачья Арутюнян помилован указом президента страны. Во всяком случае так утверждают родственники Арутюняна, сообщает «Новости Армения».
По их словам, уже в декабре Грачья Арутюнян окажется на свободе.
Комментируя по просьбе корреспондента «Новости Армения» эту информацию, пресс-секретарь президента Армении Владимир Акопян отметил, что указы главы государства носят персональный характер и не подлежат обязательной публикации.
Напомним, что грузовик, за рулем которого находился Арутюнян, 13 июля 2013 года врезался в пассажирский автобус в Подмосковье. Погибли 18 человек. Троицкий суд приговорил Арутюняна к лишению свободы сроком на 6 лет 9 месяцев. 20 июля 2017 года Арутюнян был экстрадирован в Армению для отбывания оставшегося срока наказания на родине.