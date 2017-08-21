Путин сменил посла в США

Президент Владимир Путин назначил заместителя главы МИД Анатолия Антонова послом России в США. Указ опубликован на сайте Кремля. Антонов заместил на этом посту Сергея Кисляка.
Президент Владимир Путин назначил заместителя главы МИД Анатолия Антонова послом России в США. Указ опубликован на сайте Кремля. Антонов заместил на этом посту Сергея Кисляка.
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