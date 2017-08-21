Глава Моссада примет участие во встрече Путина и Нетаньяху

Директор службы внешней разведки "Моссад" Йоси Коэн присоединится к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в ходе его визита в Сочи, сообщает портал walla.

Во встрече с президентом России, которая состоится 23 августа, примет участие также министр экологии и министр по делам Иерусалима и связям с диаспорой Зеэв Элькин.

Встреча будет посвящена ситуации в Сирии и усилению позиций Ирана на ее территории.

Напомним, Коэн недавно вернулся из Вашингтона, где обсуждал ситуацию в Сирии с американским руководством.