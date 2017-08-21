Ильхам Алиев: «Не вижу никаких угроз для настоящего и будущего Азербайджана»

«Не вижу никаких проблем для настоящего и будущего нашей страны, нет никаких рисков, угроз». Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в частности на встрече с общественностью Гедабейского района, принимая участие в открытии проекта снабжения города Гедабек питьевой водой.

Глава государства отметил, что благодаря деятельности великого лидера сегодня Азербайджан успешно развивается.

«Именно благодаря его политике Азербайджан с 1993 года по сегодняшний день переживает период стремительного развития. Великий лидер Гейдар Алиев – основоположник независимого Азербайджана, его созидатель. Благодаря его усилиям, деятельности в 1993 году Азербайджан вступил на путь развития. Эта политика продолжается с 2003 года, и сегодняшний Азербайджан действительно прекрасный пример этой политики», - сказал глава государства.

Президент Азербайджана подчеркнул, что в стране идет ускоренное развитие по всем направлениям, решаются социально-экономические вопросы.

«Азербайджан признан на международной арене как очень достойная страна. Во всех регионах нашей страны идет стремительное развитие. Таким образом, я не вижу никаких проблем для настоящего и будущего нашей страны, нет никаких рисков, угроз. Азербайджан – очень безопасная страна, наше население живет в условиях мира, благополучия, и есть хорошие перспективы для дальнейшего развития», - подчеркнул глава государства.