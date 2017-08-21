Moody`s обвалило кредитный рейтинг Азербайджана

Международное рейтинговое агентство Moody`s Investors Service в пятницу снизило долгосрочные рейтинги эмитента и приоритетных необеспеченных обязательств Азербайджана с "Ba1" до "Ва2". Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз этот обозначен как "стабильный".

Таким образом Moody`s завершило пересмотр рейтингов страны, начатый 19 мая текущего года.

Кроме того, до "Ва2" с "Ba1" был снижен рейтинг приоритетных необеспеченных обязательств ЗАО "Южный газовый коридор" (ЮГК), поскольку они имеют гарантию Азербайджана. Прогноз рейтинга также был изменен на "стабильный".

"Снижение рейтингов отражает значительное и продолжительное ослабление финансовой и экономической ситуации в Азербайджане под влиянием сохраняющихся низких цен на нефть, сокращения потенциала нефтедобычи и очень слабой банковской системы", - отмечается в сообщении агентства.

Аналитики Moody`s ожидают повышения валового госдолга страны с 51% в прошлом году до примерно 52% ВВП в 2017 году и свыше 55% ВВП к концу следующего года.

По прогнозам агентства, реальный ВВП снизится примерно на 1,5% в этом году после падения почти на 4% по итогам 2016 года.