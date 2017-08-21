Подписаться на уведомления
 

Сборная Азербайджана опоздала на рейс Победа досталась китайцам

Автор: Отдел информации 

Спортсмены из Азербайджана понесли техническое поражение от китайцев на чемпионате мира по кокпару в Астане. 

"Азербайджанская сторона позвонила, сказала, что опоздала на рейс. Мандатную комиссию они не прошли, а значит, принимать участие в чемпионате мира не будут", — прокомментировал ситуцию агентству Sputnik Казахстан главный судья чемпионата мира по кокпару Ерлан Оспанов.

Команда из Азербайджана должна была вступить в схватку с соперниками из Китая в первый же день чемпионата. Ввиду отсутствия игроков победа была автоматически засчитана в пользу китайцев.

Первый чемпионат мира по национальной игре кокпар стартовал в Астане. В нем примут участие более 300 спортсменов из разных стран мира.

Соревнования проидут с 20 по 28 августа на ипподроме "Казанат" в Астане. Общий призовой фонд чемпионата составляет 18 миллионов тенге, большую часть которых получит победитель.

Согласно правилам, установленным на первом чемпионате по кокпару, всадникам необходимо завладеть резиновым муляжом туши козла, всеми силами удерживать его у себя и попытаться забросить в условные ворота команды соперника. Организатором игр является Ассоциация традиционных видов спорта тюркских народов.

5517 просмотров


Старости
Исполнительная власть Баку о незаконном строительстве в Баку
Исполнительная власть Баку о незаконном строительстве в Баку наши парадоксы: фото
Наша погода
Сегодня 32° / 24°
22 Авг 33° / 23°
23 Авг 32° / 22°
24 Авг 32° / 23°

Наши деньги
1 USD   =   1.7008 AZN
1 EUR   =   1.9988 AZN
1 RUB   =   0.0288 AZN

Новостная лента

Ляшко потребовал расстрелять Саакашвили на границе
Ровнаг Абдуллаев об увеличении добычи газа
В Баку автомобиль посольства России попал в ДТП
Жириновский решил в шестой раз баллотироваться в президенты
Ильхам Алиев назначил нового директора «Ичеришехер»
«Большая семья» Трампа разорила секретную службу
Турецкая лира приходит в себя
Сирийская армия полностью освободила Алеппо
Центробанк о курсе маната
В Турции разбился беспилотник
Исраэль Шамир: «Израиль в восторге от создания Курдистана» эксклюзив
Илон Маск потребовал запретить смертоносные роботы
Ильхам Алиев наградил Вильяма Гаджиева
Что позволено саудитам, не дозволено Ирану актуальный комментарий
Сборная Азербайджана опоздала на рейс Победа досталась китайцам
Moody`s обвалило кредитный рейтинг Азербайджана
Азербайджан оказывает помощь Грузии в тушении пожара по распоряжению Ильхама Алиева
Ильхам Алиев: «Не вижу никаких угроз для настоящего и будущего Азербайджана»
Глава Моссада примет участие во встрече Путина и Нетаньяху
Путин сменил посла в США
Саргсян помиловал экстрадированного из России убийцу
Гражданин Армении украл электрочайники на миллионы рублей
Гаяне Аветян: «В армию призывают больных, немощных парней» армянские источники
Саакашвили: Несколько стран предложили мне гражданство
Разрушена дорога на юге Азербайджана: возникли многокилометровые пробки
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться