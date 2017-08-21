Спортсмены из Азербайджана понесли техническое поражение от китайцев на чемпионате мира по кокпару в Астане.

"Азербайджанская сторона позвонила, сказала, что опоздала на рейс. Мандатную комиссию они не прошли, а значит, принимать участие в чемпионате мира не будут", — прокомментировал ситуцию агентству Sputnik Казахстан главный судья чемпионата мира по кокпару Ерлан Оспанов.

Команда из Азербайджана должна была вступить в схватку с соперниками из Китая в первый же день чемпионата. Ввиду отсутствия игроков победа была автоматически засчитана в пользу китайцев.

Первый чемпионат мира по национальной игре кокпар стартовал в Астане. В нем примут участие более 300 спортсменов из разных стран мира.

Соревнования проидут с 20 по 28 августа на ипподроме "Казанат" в Астане. Общий призовой фонд чемпионата составляет 18 миллионов тенге, большую часть которых получит победитель.

Согласно правилам, установленным на первом чемпионате по кокпару, всадникам необходимо завладеть резиновым муляжом туши козла, всеми силами удерживать его у себя и попытаться забросить в условные ворота команды соперника. Организатором игр является Ассоциация традиционных видов спорта тюркских народов.