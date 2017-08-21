Новый министр обороны Ирана Амир Хатами заявил, что Иран продолжит развивать свою ракетную программу.

Заявление главы иранского военного ведомства означает, по сути, что Тегеран намерен продолжать и дальше работать над собственной ракетной программой, не оглядываясь на Вашингтон, пусть даже это и приведет к ужесточению принятых против ИРИ американских санкций.

Но, разумеется, есть в его словах и внутриполитический нюанс – критикам этой программы, которых более чем достаточно в кругах «реформаторов», предлагается прекратить бесполезные дискуссии по данному вопросу. Поскольку таково мнение верховного руководства страны и поскольку таковы требования дальнейшего обеспечения безопасности Ирана.

Сегодня уже очевидно, что ракетная программа стала основным водоразделом между либералами-реформаторами и консервативными силами страны. Первые опасаются, что она вновь приведет к конфронтации с Западом вплоть до новых калечащих санкций, которые уже вводились в связи с иранским «ядерным досье». А, следовательно, о либерализации экономики и общества страны и интеграции Тегерана в мировые экономические и политические отношения – основные принципы, которые обеспечили победу Рухани на выборах 2013 и его переизбрание в нынешнем году, – можно будет смело забыть.

Вторые отвечают, что с нынешним американским президентом договориться все равно не удастся, повод для санкций у Вашингтона против Ирана найдется всегда, отказ же от ракетной программы приведет к серьезному ослаблению обороноспособности страны.

Либералы-реформаторы угрожают расколом в руководстве и обществе. Консерваторы не без ехидства замечают, что о расколе можно говорить только тогда, когда обе стороны имеют в стране равное влияние, а как показывают последние события – договоренности Верховного лидера с Рухани в вопросах кадровых назначений и проявленная при этом уступчивость президента, – ни о каком «равном влиянии» здесь говорить не приходится. В отношении ракетной программы в правящих элитах существует полное взаимопонимание, дискуссия может возникнуть лишь в отношении объемов и сроков ее реализации, то есть – в отношении корректировки технических деталей.

Которая, кстати, уже началась. Так, уже объявлено об отказе по экономическим соображениям от запуска в космос корабля с иранским космонавтом на борту, поскольку в нынешних условиях бюджет страны такое просто «не потянет». В военном плане это означает, что Тегеран не намерен работать дальше над проектом разработки межконтинентальных ракет, ограничившись более скромными их вариантами.

Это решение, собственно, и вызывает сегодня наибольшее раздражение у Вашингтона и откровенный страх у его союзников в регионе, поскольку в таком случае под ударом оказываются Израиль и члены антииранской коалиции, создаваемой саудитами. Но в тоже время именно такого класса ракеты способны закрыть основную брешь в системе обороны Ирана, где самым слабым местом является его воздушная составляющая.

Не открою большой военной тайны, сказав, что на сегодня иранские ВВС являются самыми слабыми в регионе, уступая по своим возможностям тем же саудитам и ОАЭ, не говоря уже об израильских или американских авиационных возможностях. Запланированная их глубокая модернизация – пусть и с помощью Пекина – дело не одного года и даже не пяти лет, реальные же угрозы существуют уже сейчас. В этих условиях ракетная программа Тегерана, в какой-части ее ни возьми – крылатые ракеты, противокорабельные, ближнего и среднего радиуса действия, – становится для Исламской республики не просто средством сдерживания основных противников в регионе, но, без всякого преувеличения, вопросом выживания страны.

То есть, по сути, реализации главной задачи современной военной доктрины Ирана – «предотвращения враждебного действия/отказа в разрешении противнику» решить возможную конфликтную ситуацию военным путем, с приминением массированного удара с воздуха (так называемый принцип A2/AD).

И здесь уже не до внутриполитических дискуссий и оглядки на «добрую волю мирового сообщества». Тем более что это мировое сообщество всего пять лет назад достаточно спокойно наблюдало за вполне себе реальной подготовкой воздушного удара по Ирану, инициатором которого был Израиль и с энтузиазмом примкнувший к нему в этом вопросе Эр-Рияд.

В вопросе отношения к ракетной программе Тегерана есть и еще один интересный момент. Особо активные противники этой программы почему-то скромно молчат о наращивании военных возможностей основного регионального противника Ирана – Саудовского королевства. Которые явно уже превосходят все критерии «разумной достаточности». Столкнувшись с этакой скромностью, любой непредвзятый наблюдатель начинает терзаться смутными сомнениями – а все ли здесь чисто? Тегеран обкладывают санкциями, от него требуют в одностороннем порядке разоружения, и в тоже время его региональные противники наращивают свой наступательный потенциал. Это что, борьба за безопасность или все же подготовка к смене режима? Вопрос, как думается, риторический…