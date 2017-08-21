Израиль просто в восторге от создания Курдистана. Об этом haqqin.az заявил израильский публицист Исраэль Шамир.

По его словам, создание Курдистана будет подарком для Израиля, потому что в его интересах возникновение в регионе множества враждебных друг другу государств.

"И конечно, Курдистан в какой-то степени превратился в союзника Израиля, который будет отвлекать его извечных противников - Иран, Ирак и Сирию от региональных вопросов.

Кроме того, не исключены ликвидация и самого Ирака как суверенного государства и создание на его месте суннитского и шиитского государств. То есть ситуация не из простых», - сказал он.

По словам эксперта, кроме Израиля, с курдами поддерживают хорошие отношения США и Россия.

«Также не стоит забывать и о Мосуле - богатом нефтью крае, который непонятно кому достанется. Одним словом, регион вступает в новую историческую фазу, последствия которой никто не может предугадать. Но очевидно, что создание Курдистана станет большой головной болью для Турции, Ирана и Сирии", - заключил Шамир.