Сирийская армия полностью освободила Алеппо

Сирийская провинция Алеппо полностью освобождена от боевиков террористической группировки «Исламское государство». Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской, сообщает РИА Новости.

«Правительственные войска при поддержке ВКС России добились серьезных успехов и нанесли существенное поражение крупной группировке ИГ в центральной части Сирии», — констатировал генерал. По его словам, всего от боевиков освобождено 50 населенных пунктов и более 2,7 тысячи квадратных километров сирийской территории.

Как сообщили в Минобороны РФ, террористы пытаются бежать в Дейр-эз-Зор, и для предотвращения этого ВКС России круглосуточно ведут воздушную разведку, выявляя и уничтожая бронетехнику, пикапы с тяжелым вооружением и автомобили боевиков.