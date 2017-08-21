Турецкая лира приходит в себя

Турецкая лира укрепилась к доллару США и преодолела психологическую отметку, поднявшись до 3.4955/1USD.
Это лучший показатель у турецкой валюты с 27 июня
Турецкая лира укрепилась к доллару США и преодолела психологическую отметку, поднявшись до 3.4955/1USD.
Это лучший показатель у турецкой валюты с 27 июня
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