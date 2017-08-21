«Большая семья» Трампа разорила секретную службу

Секретной службе США не хватает денег, чтобы платить сверхурочные агентам службы безопасности, сопровождающим в поездках президента США Дональда Трампа и его делегацию.

«У президента большая семья, а выполнение нами обязанностей (по охране) требует закон. Я не могу этого изменить. У меня нет пространства для маневра», — цитирует USA Today главу службы Рэндольфа Аллеса.

Секретная служба уже выплатила сверхурочные более 1 тыс. сотрудникам в сумме, превышающей предусмотренную для этого годичную смету. Бюджет, что называется, исчерпан, ведь ныне под защитой агентов службы находятся целых 42 человека из команды Трампа, из которых 18 — члены его семьи, тогда как при экс-президенте Обаме агенты опекали всего только 31 лицо.