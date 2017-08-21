В Баку автомобиль посольства России попал в ДТП

В машину посольства РФ в Баку врезалось частное авто. В результате ДТП пострадавших нет, передает РИА Новости сообщение, сделанное сегодня пресс-атташе посольства Денисом Апашкиным.
"Автомобиль посольства России с регистрационным номером 004D010 выезжал из посольства на зеленый свет светофора. В него ударил автомобиль, управляемый местным жителем, который почему-то проигнорировал запрещающий красный свет", — заявил Апашкин.
По признанию пресс-аташе, размер понесенного посольством ущерба весьма незначителен.