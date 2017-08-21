Ровнаг Абдуллаев об увеличении добычи газа

Госкомпания SOCAR планирует в ближайшие годы увеличить добычу природного газа, сказал в интервью агентству Reuters президент компании Ровнаг Абдуллаев.

По его словам, в ближайшие годы в эксплуатацию будет введено несколько газовых месторождений, которые позволят обеспечить необходимый рост.

"Мы стремимся получить 1,5 миллиарда кубических метров газа с первого этапа реализации газового месторождения "Абшерон" в 2019 году и еще пять миллиардов кубических метров в 2022-2023 годах со второго этапа реализации. Наряду с этим, в ближайшие 3-5 лет мы планируем построить две платформы на месторождении "Умид" для бурения как минимум восьми высокопродуктивных скважин", - сказал Абдуллаев.

Президент SOCAR добавил, что компания также планирует начать разведывательное бурение на газовом месторождении "Бабек".

"Разработка этих проектов позволит нам увеличить продажи газа как внутри страны, так и за рубежом", - отметил Абдуллаев.