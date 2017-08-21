Ильхам Алиев выделил деньги на благоустройство и ремонт домов в Гёйгеле

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Исполнительной власти Гёйгельского района трех миллионов манатов для продолжения работ по благоустройству города и замены кровельных покрытий, а также основательного ремонта фасадов городских многоквартирных домов. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

Два миллиона манатов из них выделены на продолжение работ по благоустройству города Гёйгель, один миллион манатов – на замену кровельных покрытий и основательный ремонт фасадов 40 городских многоквартирных домов.

Средства выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2017 год.