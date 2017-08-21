Полиция Каталонии подтвердила, что ликвидированный в Субиратсе мужчина был исполнителем теракта в Барселоне.

"Мы подтверждаем, что застреленный в Субиратсе мужчина — это Юнес Абуякуб, исполнитель теракта в Барселоне", — сообщила полиция Каталонии в Twitter.

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Автономная полиция Каталонии в понедельник сообщила о задержании Юнеса Абуякуба, который считается исполнителем теракта в Барселоне, сообщает испанская газета La Vanguardia.

Детали задержания пока не известны.

AMPLIACIÓN Abatido en #Subirats y lleva adherido al cuerpo lo que parece un cinturón de explosivos https://t.co/wJKJLMn6AI #ÚltimaHora — La Vanguardia (@LaVanguardia) 21 августа 2017 г.

Ранее сегодня советник внутренних дел Каталонии Хоаким Форн подтвердил, что за рулем фургона, совершившего наезд на пешеходов в центре Барселоны, находился марокканец Юнес Абуякуб.

Изначально сообщалось, что испанская полиция ищет 17-летнего Мусу Укабира, предположительно находившегося за рулем фургона во время теракта в Барселоне. В пятницу вечером стало известно, что он был ликвидирован в Камбрильсе в ходе перестрелки со стражами порядка наряду с другими четырьмя подозреваемыми в причастности к нападению.