Подписаться на уведомления
 

Президент SOCAR: Азербайджан привержен соглашению ОПЕК

 

Азербайджан по-прежнему привержен своим обязательствам о ежесуточной добыче нефти в стране в рамках Венского соглашения между ОПЕК и не входящими в нее странами по сокращению производства, сказал президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев в интервью Reuters.

"Мы привержены нашим обязательствам. Наша добыча нефти несколько снизилась, но доходы от продажи увеличились благодаря росту цен на нее.

Основная цель Азербайджана - избежать продажи нефти по низкой цене. Так что, хотя добыча нефти в Азербайджане несколько сократилась из-за сделки между ОПЕК и не входящими в нее странами, доходы выросли, что свидетельствует о том, что мы на правильном пути", - сказал Р.Абдуллаев.

460 просмотров


Старости
Исполнительная власть Баку о незаконном строительстве в Баку
Исполнительная власть Баку о незаконном строительстве в Баку наши парадоксы: фото
Наша погода
Сегодня 32° / 23°
22 Авг 34° / 23°
23 Авг 32° / 22°
24 Авг 33° / 23°

Наши деньги
1 USD   =   1.7008 AZN
1 EUR   =   1.9988 AZN
1 RUB   =   0.0288 AZN

Новостная лента

Трамп следит за «великим солнечным затмением»
Грузия благодарит Азербайджан за помощь в тушении пожара
"Хезболлах" использовала беспилотники против ИГИЛ
Сирийские беженцы назвали дочь Ангелой Меркель
Тайные переговоры России и США по Украине Обновлено
Президент SOCAR: Азербайджан привержен соглашению ОПЕК
Полиция ликвидировала исполнителя теракта в Барселоне Обновлено 20:39
Ильхам Алиев выделил деньги на благоустройство и ремонт домов в Гёйгеле
В Испании полиция застрелила мужчину в поясе смертника
Ляшко потребовал расстрелять Саакашвили на границе
Ровнаг Абдуллаев об увеличении добычи газа
В Баку автомобиль посольства России попал в ДТП
Жириновский решил в шестой раз баллотироваться в президенты
Ильхам Алиев назначил нового директора «Ичеришехер»
«Большая семья» Трампа разорила секретную службу
Турецкая лира приходит в себя
Сирийская армия полностью освободила Алеппо
Центробанк о курсе маната
В Турции разбился беспилотник
Исраэль Шамир: «Израиль в восторге от создания Курдистана» эксклюзив
Илон Маск потребовал запретить смертоносные роботы
Ильхам Алиев наградил Вильяма Гаджиева
Что позволено саудитам, не дозволено Ирану актуальный комментарий
Сборная Азербайджана опоздала на рейс Победа досталась китайцам
Moody`s обвалило кредитный рейтинг Азербайджана
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться