Президент SOCAR: Азербайджан привержен соглашению ОПЕК

Азербайджан по-прежнему привержен своим обязательствам о ежесуточной добыче нефти в стране в рамках Венского соглашения между ОПЕК и не входящими в нее странами по сокращению производства, сказал президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев в интервью Reuters.

"Мы привержены нашим обязательствам. Наша добыча нефти несколько снизилась, но доходы от продажи увеличились благодаря росту цен на нее.

Основная цель Азербайджана - избежать продажи нефти по низкой цене. Так что, хотя добыча нефти в Азербайджане несколько сократилась из-за сделки между ОПЕК и не входящими в нее странами, доходы выросли, что свидетельствует о том, что мы на правильном пути", - сказал Р.Абдуллаев.