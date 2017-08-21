Сирийские беженцы назвали дочь Ангелой Меркель

Супружеская пара из Сирии, которая проживает на западе Германии в качестве беженцев, назвала свою новорожденную дочь в честь канцлера ФРГ. Девочка появилась на свет 16 августа в Мюнстере, ее полное имя Ангела Меркель Мухаммед, сообщает агентство DPA.

Беженцы приехали в Германию из Сирии в 2015 году по так называемому балканскому маршруту.

Как сообщила представитель Клиники святого Франциска в Мюнстере, семья сирийцев, назвав свою дочь именем канцлера, выразила благодарность главе кабмина Германии. "Ангела является именем, а Меркель - вторым именем", - приводит ее слова DPA.