Грузия благодарит Азербайджан за помощь в тушении пожара

Правительство Грузии благодарит азербайджанскую сторону за предоставление вертолета, который примет участие в тушении пожара в Боржоми-Харагаульском лесу (регион Самцхе-Джавахети), говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

"Воздушная техника Азербайджана скоро пересечет границу Грузии и вместе с вертолетом погранполиции МВД примет участие в процессе тушения пожара. Правительство Грузии благодарит азербайджанскую сторону и лично президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева за оказанную помощь", — сказано в сообщении.

Пожар в лесу неподалеку от села Даба, который начался 20 августа, локализован. В общей сложности огонь уничтожил более пяти гектаров леса. Из-за сильного ветра и сложного рельефа пожарным не удается полностью ликвидировать огонь.