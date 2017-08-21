Трамп следит за «великим солнечным затмением»

Сегодня на большей части территории США наблюдается редкое астрономическое явление – полное солнечное затмение. Люди собираются в парках и на стадионах, чтобы через затемненные очки посмотреть, как лунный диск ненадолго полностью закроет Солнце. NASA ведет прямую трансляцию затмения в YouTube.

Полностью его увидят в 14 штатах США. Первым астрономическое явление встречает Орегон, расположенный на западном побережье.

Президент США Дональд Трамп также проследит за затмением с балкона Белого дома в Вашингтоне. Компанию главе государства составит первая леди Мелания Трамп.

При этом в столице США будет видно лишь пятую часть Солнца.