«Газпром» и Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) провели переговоры по вопросам, связанным с поставками природного газа в Азербайджан, говорится в сообщении российского газового холдинга по итогам встречи главы «Газпрома» Алексея Миллера и президента SOCAR Ровнага Абдуллаева.

Встреча состоялась сегодня в Санкт-Петербурге. «На встрече обсуждались вопросы, связанные с поставками природного газа в Азербайджан», — отмечает «Газпром».

Другие подробности переговоров не сообщаются, что вполне ожидаемо. Так же таинственно прошла и предыдущая встреча А.Миллера и Р.Абдуллаева в июле 2017 года.

Ранее российские СМИ сообщали, что SOCAR и «Газпром» ведут переговоры об увеличении поставок газа в Азербайджан на 3-5 млрд кубометров в год. Однако затем в SOCAR опровергли эту информацию. В целом в Госнефтекомпании Азербайджана очень осторожны в заявлениях, когда дело касается поставок российского газа.