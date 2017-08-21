Число пострадавших от пожара в Ростове-на-Дону достигло 45 человек. Об этом ТАСС сообщили в региональном центре медицины катастроф.

"По предварительным данным, за медицинской помощью обратились 45 человек. Семь из них госпитализированы с ожогами и отравлением продуктами горения в состоянии средней степени тяжести. Еще 38 пострадавшим помощь оказана амбулаторно", - сказал собеседник агентства.

В центре Ростова-на-Дону в понедельник горели 25 частных домов - 14 одноэтажных и 11 двухэтажных - на общей площади почти 10 тысяч квадратных метров. В настоящий момент пожар локализован на всей площади. Тушение осложнено плотной застройкой и порывистым ветром. Жертв нет, в городе введен режим чрезвычайной ситуации.