Emirates Airlines о попытке теракта на борту своего самолета

Авиакомпания Emirates Airlines выступила с опровержением появившейся в ряде СМИ информации о предотвращении попытки теракта на одном из ее авиалайнеров, следовавших рейсом из Австралии. Заявление размещено на новостных порталах "Уйюн аль-Халидж"и "Имарат онлайн", сообщает ТАСС.

"Ни один из самолетов Emirates не подвергался угрозе взрыва, все сообщения на этот счет не соответствуют действительности", - говорится в пресс-релизе.

Ранее глава МВД Ливана Нухад Машнук заявил на пресс-конференции в Бейруте, что спецслужбы страны помогли предотвратить теракт на борту самолета, летевшего из Австралии в Абу-Даби. По его словам, взрыв готовили четыре брата из семьи Хайят, связанные с террористической группировкой "Исламское государство".