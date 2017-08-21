Подписаться на уведомления
 

Emirates Airlines о попытке теракта на борту своего самолета

 

Авиакомпания Emirates Airlines выступила с опровержением появившейся в ряде СМИ информации о предотвращении попытки теракта на одном из ее авиалайнеров, следовавших рейсом из Австралии. Заявление размещено на новостных порталах "Уйюн аль-Халидж"и "Имарат онлайн", сообщает ТАСС.

"Ни один из самолетов Emirates не подвергался угрозе взрыва, все сообщения на этот счет не соответствуют действительности", - говорится в пресс-релизе.

Ранее глава МВД Ливана Нухад Машнук заявил на пресс-конференции в Бейруте, что спецслужбы страны помогли предотвратить теракт на борту самолета, летевшего из Австралии в Абу-Даби. По его словам, взрыв готовили четыре брата из семьи Хайят, связанные с террористической группировкой "Исламское государство".

1297 просмотров


Старости
Исполнительная власть Баку о незаконном строительстве в Баку
Исполнительная власть Баку о незаконном строительстве в Баку наши парадоксы: фото
Наша погода
Сегодня 32° / 24°
22 Авг 33° / 23°
23 Авг 32° / 22°
24 Авг 32° / 23°

Наши деньги
1 USD   =   1.7008 AZN
1 EUR   =   1.9988 AZN
1 RUB   =   0.0288 AZN

Новостная лента

Экс-президент Латвии: «Не могу поверить, что Латвия претендует на «Агдам» эксклюзив
В Ливане арестован один из главарей ИГИЛ
Цены на нефть снижаются
Взрыв в центре Кабула
В России создали оружие против БПЛА
Глава МИД Германии заявил об угрозах своей жене Из-за критики Турции
Шеф Пентагона едет в Украину
Emirates Airlines о попытке теракта на борту своего самолета
Пожар в Ростове-на-Дону 45 пострадавших
Россия увеличивает поставки газа в Азербайджан Встреча Ровнага Абдуллаева и Алексея Миллера
Трамп следит за «великим солнечным затмением»
Грузия благодарит Азербайджан за помощь в тушении пожара
"Хезболлах" использовала беспилотники против ИГИЛ
Сирийские беженцы назвали дочь Ангелой Меркель
Тайные переговоры России и США по Украине Обновлено
Президент SOCAR: Азербайджан привержен соглашению ОПЕК
Полиция ликвидировала исполнителя теракта в Барселоне Обновлено 20:39
Ильхам Алиев выделил деньги на благоустройство и ремонт домов в Гёйгеле
В Испании полиция застрелила мужчину в поясе смертника
Ляшко потребовал расстрелять Саакашвили на границе
Ровнаг Абдуллаев об увеличении добычи газа
В Баку автомобиль посольства России попал в ДТП
Жириновский решил в шестой раз баллотироваться в президенты
Ильхам Алиев назначил нового директора «Ичеришехер»
«Большая семья» Трампа разорила секретную службу
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться