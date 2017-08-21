Шеф Пентагона едет в Украину

На День независимости в Украину приедет министр обороны США Джеймс Мэттис. Он главный гость парада, который запланирован в Киеве на 24 августа, сообщает Korrespondent.net.

Согласно сообщению, визит Мэттиса подчеркнет приверженность США стратегическому партнерству с Украиной.

Глава Пентагона проведет в Киеве встречи с президентом Петром Порошенко и своим украинским коллегой Степаном Полтораком.

"Во время этих встреч министр вновь заверит наших украинских партнеров в том, что США по-прежнему твердо привержены цели восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, а также укрепления стратегического оборонного партнерства между нашими двумя странами", - сказано в сообщении Пентагона.

Также Мэттис до этого посетит 21 августа Иорданию, 23 августа – Турцию, где встретится с высшим руководством стран.