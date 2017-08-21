Глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил в понедельник, что в адрес его жены поступают угрозы. Политик связывает это с жестким курсом, взятым ФРГ в отношении Турции и ее президента Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает ТАСС.

"Тот способ, которым Эрдоган это делает (критикует действия Берлина), возбуждает некоторых людей, которые пытаются преследовать угрозами мою супругу", - заявил министр агентству DPA, назвав это "негативными последствиями" ухудшения отношений между ФРГ и Турцией.

Глава МИД отметил, что такие акции не заставят его изменить политику в отношении Турции.

По данным германской газеты Die Rheinpfalz, сообщения с угрозами поступили на автоответчик телефона стоматологической клиники, в которой работает супруга министра. С 2012 года глава МИД ФРГ женат на стоматологе Анке Габриэль. Вместе они воспитывают пятилетнюю дочь. Кроме того, у Зигмара Габриэля есть внебрачная 28-летняя дочь Саския.