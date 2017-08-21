В России создали оружие против БПЛА

Концерн Калашников разработал радиоэлектронное нелетальное оружие REX 1, позволяющее сбивать беспилотники и глушить мобильные и wi-fi сигналы, сказал на презентации концерна в парке Патриот заместитель генерального директора компании Zala Aero Group, входящей в концерн, Константин Абашкин, сообщает РИА Новости.

"Командой было разработано изделие против беспилотных летательных аппаратов", — сказал Абашкин.

По его словам, новая разработка может использоваться как в гражданском секторе для охраны частной жизни, так и правоохранительными органами, например на массовых мероприятиях.

Кроме того, устройство оборудовано модулем, способным подавлять GSM-сигналы.