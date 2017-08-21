Взрыв в центре Кабула

В центре Кабула произошел взрыв, вызвавший срабатывание сигнализаций и сирен, передает Reuters со ссылкой на свидетельства очевидцев.

В районе, где произошел взрыв, расположены иностранные посольства. Сообщается, что до взрыва сработала сигнализация, которую посольство США использует для предупреждения о ракетных обстрелах.

Как отмечает агентство, взрыв произошел за несколько часов до выступления президента США Дональда Трампа, в котором тот намеревается разъяснить планы по присутствию американских военных в Афганистане.