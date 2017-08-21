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В Ливане арестован один из главарей ИГИЛ

 

Ливанская военная разведка провела успешную операцию по задержанию одного из главарей террористической группировки "Исламское государство" Баселя Абдель Кадера, ответственного за нападение на расположение армии в Эрсаль и похищение военнослужащих в 2014 году, сообщил РИА Новости военный источник.

"Военная разведка задержала в районе Вади Аль-Аранеб в Эрсаль ответственного по безопасности в ИГ Баселя Абдель Кадера по кличке "Сакер Эрсаль". Задержанный также является ответственным за нападение на базу Аль-Хосн в 2014 году и участвовал в похищении и убийстве ливанских солдат в координации с главарем ИГ в Ракке", — рассказал собеседник агентства.

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