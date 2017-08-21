«Хорошо помню, как в советское время в рижских магазинах на полках стоял азербайджанский портвейн «Агдам». Кстати, пользовался популярностью. Однако был этот напиток привозным и никогда в Латвии не производился», - признался в беседе с haqqin.az бывший президент Латвии Валдис Затлерс.

А вот представители латвийской компании Latvijas Balzams утверждает, что «Агдам» является продуктом латвийских виноделов и всегда производился в этой прибалтийской стране.

Сейчас, уверяет Затлерс, он практически не посещает маркеты, и потому не знал, что в Риге и других городах Прибалтики продают «Agdams» местного розлива.

«Не могу поверить, что латвийское предприятие претендует на авторство «Агдама», - удивляется экс-президент.

О нынешнем владельце Latvijas Balzams британском магнате Юрии Шефлере, латвийский политик, конечно же, знает, и предупреждает, что судиться с этим миллиардером-пройдохой и доказывать, что он присвоил чужую торговую марку, Азербайджану не будет непросто.

Нынешний производитель портвейна, который входит в десятку самых продающихся алкогольных напитков в Латвии, будет защищать этот бренд всеми средствами.

Затлерс не исключает, что в международном арбитражном суде Latvijas Balzams станет даже апеллировать тем, что город Агдам и винзавод находятся ныне на не контролируемой Азербайджаном территории.

«Адвокаты Шефлера найдут разные доводы, чтобы обосновать свои претензии на бренд «Агдам». Они будут спекулировать и карабахским конфликтом, и оккупацией Агдамского района.

Показательным примером служат безуспешные попытки России вернуть исключительные права на водку «Cтоличная» и «Московская», которую производит Latvijas Balzams. Даже при том, что Латвия выиграла у России в международном арбитражном суде право на торговую марку легендарных советских конфет «Мишка косолапый», РФ справиться с Latvijas Balzams не может. Мы доказали, что «Мишка косолапый» вначале был придуман латышскими кондитерами и выпускался на рижском заводе «Лайма». А Москва не может доказать в арбитраже исключительные права на русскую водку советских брендов», - утверждает латвийский экс-президент.

А вообще, считает Затлерс, каждое предприятие вправе называть свой продукт на свое усмотрение. Скажем, завод в Латвии может выпустить масло «Баку».

Ну а о том, что «Рижский бальзам» начнут производить в Азербайджане, политик не беспокоится. «У вас не получится, так как производитель бальзама держит рецепт в секрете», - уверен он.