С целью оказания помощи в тушении лесных пожаров в Боржоми-Харагаульском национальном парке МЧС Азербайджана отправило в Грузию еще один вертолет. Об этом говорится в сообщении Национального лесного агентства Грузии.
Первый вертолет МЧС Азербайджана был привлечен к тушению пожара в лесном массиве близ села Даба. Из-за сильного ветра полностью ликвидировать очаги возгорания до сих пор не удалось.
Отметим, что сегодня по распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева Министерство по чрезвычайным ситуациям с целью оказания помощи в тушении лесных пожаров в Боржоми–Харагаульском национальном парке отправило в Грузию еще один вертолет.
Азербайджан отправил в Грузию еще один пожарный вертолет
С целью оказания помощи в тушении лесных пожаров в Боржоми-Харагаульском национальном парке МЧС Азербайджана отправило в Грузию еще один вертолет. Об этом говорится в сообщении Национального лесного агентства Грузии.