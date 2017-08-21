Haqqin.az уже сообщал о публикации в немецкой газете Die Zeit, где утверждалось, что германские спецслужбы выявили связь одной из популярных в Германии партии «Альтернатива для Германии» с российской разведкой. По данным издания, представители этой партии в качестве наблюдателей участвуют в выборах в самопровозглашенных республиках на территории СНГ, чтобы придать им легитимность.

«Немецкие спецслужбы располагают сведениями о том, что Россия использует целевым образом экстремистов правого толка и политиков из «Альтернативы для Германии» - Alternative für Deutschland (AfD), чтобы узаконить политику Кремля в самопровозглашенных республиках бывшего Советского Союза», - говорится в статье.

Прокомментировать это сообщение мы попросили вице-президента Европейского альянса ради свободы (European Alliance for Freedom), президента правления Латвийского института исследований будущего Нормунда Гростиньша. По мнению политолога, публикация в Die Zeit больше тянет на предвыборный компромат, нежели на реальную историю.

«С приближением в Германии парламентских выборов 2017 года таких громких «разоблачений» будет все больше. Дело в том, что в канун выборов популярность ХДС - партии Меркель - ужасающе низкая, а у ее оппонента - СДПГ Мартина Шульца - дела обстоят еще хуже. Как и следовало ожидать в условиях экономического и миграционного кризиса, вверх идет рейтинг правого политического спектра.

«Альтернатива для Германии» (AfD) - умеренно правая политическая организация, сравнимая с британскими консерваторами. И сегодня она способна составить конкуренцию Меркель и другим политическим лидерам», - считает Гростиньш.

Более радикально правые, к примеру, Национал-демократическая партия Германии (НДПГ), в которой, кстати, состоят депутаты в Европарламенте, пользуются меньшим доверием избирателей.

Что же касается статьи в Die Zeit, то вопреки утверждениям издания, в руководстве AfD русских нет, отмечает Гростиньш.

«Да, в правлении партии была русская по фамилии Смирнова, но через короткое время она вышла из ее рядов. Отсев в молодых политических организациях вполне обычное дело», - уточняет политолог.

К тому же в сепаратистские регионы обычно отправляются не евродепутаты, а члены муниципалитетов, что на два уровня ниже.

В материалее Die Zeit Россия упомянута в целях пропаганды, уверен Гростиньш. По его мнению, AfD является конкурентом для всех основных претендентов на участие в выборах: Меркель, Шульца, «зеленых», свободных демократов и др.

«Кстати, все эти партии проголосовали в пользу спорного вопроса о легализации однополых браков в Германии. Тот факт, что, как и положено консервативной партии, AfD имела противоположное мнение по этому вопросу, прибавило ей еще большую популярность», - отмечает политолог.

А ссылку на «проведенное немецкими спецслужбами расследование, которое выявило сотрудничество правых с российскими спецслужбами», он однозначно считает безосновательной и надуманной. «Это чистый компромат, про который после выборов все забудут», - сказал Гростиньш.

По его словам, у AfD не прослеживаются какая-то особая миссия и активность на постсоветском пространстве. Кто угодно в бывших советских республиках может пригласить в гости или в качестве наблюдателей представителей любой политической организации Германии - там нет на этот счет каких-то препятствий или запретов.

Как отмечает эксперт, «обычно приглашением в сепаратистские регионы занимаются посольства стран, вовлеченных в сепаратистский конфликт. Они выделяют бюджет, составляют программу пребывания и в хорошем ресторане гостей знакомят с позицией страны. Таким образом, в случае прихода к власти политикам уже известна позиция государства - участника сепаратистского противостояния. Так и с поездками в Нагорный Карабах: видимо, армянские власти просчитали высокую вероятность роста популярности и возможный успех на выборах немецких правых и предприняли соответствующие шаги».

В то же время политолог недоумевает, почему азербайджанский МИД не предпринимает активности в этом направлении.

«Почему-то представители Азербайджана до сих пор не встретились с лидерами AfD. Если будет такое желание, я мог бы помочь организовать такую встречу», - предлагает Гростиньш и приводит в пример дипломатическую практику Китая, которая перекрывает сепаратистские устремления Тайваня. «Куда бы не поехали представители Тайваня, моментально туда отправляется китайская делегация, которая на месте представляет позицию КНР», - подчеркивает он.