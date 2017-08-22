В бакинском детсаду: «А хоть бы и президент!.. Плати и приводи ребенка»

В Баку катастрофически не хватает детских садов. Простых, казенных, где плата за пребывания ребенка доступна для родителей среднего достатка, а для малоимущих государством предусмотрены льготы. Частных и очень дорогих детских заведений как раз предостаточно, но далеко не каждый может выкроить из семейного бюджета ежемесячно 400-500, а то и больше манатов, чтобы отдать туда своих чад.

Признаемся, проблема не казалась такой острой, пока двое из сотрудников haqqin.az не столкнулись с ней непосредственно. Пока жены и невестки находились в законном отпуске по уходу за младенцами, все казалось легко и просто – рядом с домом один детсад, на соседней улице - другой, так что стоит только собрать нужные бумажки, и дитя под присмотром, и мамаши на прежней службе. Но не тут-то было…

Младенцы подросли и, обойдя несколько садов-яслей, наивные и, как оказалось, недальновидные родители узнали, что для того, чтобы отдать свое дитя на попечение госнянь, надо иметь и железное терпение, и деньги.

Оказывается, как только ребенок появился на свет, надо бегом мчаться в облюбованный садик и регистрироваться в очереди на место в нем. Глядишь, пока дочке-сыну стукнет два-три годика, очередь как раз и подойдет. А не хочешь втягиваться в длительную процедуру – плати…

В садике поселка НЗС директриса Рафига ханум от Р. Гасымовой затребовала 300 манатов за азербайджанский и 400 за русский сектор, в микрорайоне эта сумма дошла до 500. В центре, наверное, просят не меньше 700…

Значит места в садиках все же есть, но пользуясь ограниченным их числом, нечистоплотные «воспитатели» наживаются на родителях. Когда наша сотрудница, отчаявшись, помахала перед носом у ясельного начальства своими журналистскими «корочками», то услышала: «А хоть бы и президент!.. Плати и, пожалуйста, - приводи ребенка». В виду имелась, сами понимаете, отнюдь не установленная государством ежемесячная плата.

Р. Гасымова обратилась в отдел дошкольного образования Исполнительной власти города Баку, где, в общем-то, ничего нового не услышала. Там даже удивились и попеняли ей, что внуку уже пять и никто до сих пор не позаботился «поставить его на очередь». Мол, сами виноваты, теперь мучайтесь из-за своей халатности.

Завотделом дошкольного образования ИВ Эльдар Юнусов подтвердил, что мест в яслях-садах нет, и предложил подождать… год-два. Но ведь к тому времени надобность в их услугах отпадет – дитя отправится в школу?! А может, специалисты «детского» отдела ИВ только того и ждут?

Но Э.Юнусов хотя бы ответил вежливо и даже пытался обнадежить, а вот на звонок нашего корреспондента в мэрию некий сотрудник этого же отдела по имени Мурад грубо завопил: «Не мешайте работать! Будут места – позовем, а пока стойте в очереди!».

Может оно и так, но откуда тогда волшебным образом появляются места, если принести милой директрисе садика 300-400 манатов?