Подписаться на уведомления
 

Геннадий Зюганов: «Азербайджанские власти многое сделали за последние годы»

Автор: Отдел информации 

«Я был несколько раз в Азербайджане, и скажу, что в Баку нашли наиболее разумный способ выстроить внутренние отношения и международную политику», - сказал в интервью изданию Вестник Кавказа лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

По его словам, «те огромные запасы нефти и газа, которыми обладает Азербайджан, работают на все население республики. Азербайджанские власти многое сделали за последние годы, так что пожелаем им успехов в дальнейшем», цитирует российского политика издание.

Вместе с этим Г.Зюганов, проводя параллель с Азербайджаном, подверг острой критике политику правительства Грузии: «В Грузии, увы, сегодня скорее думают о том, как отнесется к ним Вашингтон, нежели выстраивают отношения с Россией. До Вашингтона 7 тыс. км, а Россия рядом, и всем надо иметь добрых соседей, тем более что мы всегда хорошо и по-доброму относились к закавказским республикам».

827 просмотров


Старости
Исполнительная власть Баку о незаконном строительстве в Баку
Исполнительная власть Баку о незаконном строительстве в Баку наши парадоксы: фото
Наша погода
Сегодня 33° / 23°
23 Авг 32° / 22°
24 Авг 32° / 23°

Наши деньги
1 USD   =   1.7008 AZN
1 EUR   =   1.9988 AZN
1 RUB   =   0.0288 AZN

Новостная лента

Губернатор Киркука: «Иран должен признать Курдистан, как в свое время признал Азербайджан»
Марк Цукерберг — следующий президент США?
Ровнаг Абдуллаев на переговорах с Сечиным
Ирак считает незаконным проведение референдума в Курдистане
Ваагн Козмоян: «Русские вооружают Азербайджан, а наше правительство предает Армению»
Новые провокации против азербайджанской трубы в Италии
Землетрясение в Италии есть раненые
Геннадий Зюганов: «Азербайджанские власти многое сделали за последние годы»
В России вертолет врезался в скалу Погиб пилот
В бакинском детсаду: «А хоть бы и президент!.. Плати и приводи ребенка»
Принца Дании не пустили в бар без документов
В Петербурге эвакуируют торговый центр Из-за анонимного звонка
Нормунд Гростиньш: “Почему бездействует МИД Азербайджана?” эксклюзив
Азербайджан отправил в Грузию еще один пожарный вертолет
Экс-президент Латвии: «Не могу поверить, что Латвия претендует на «Агдам» эксклюзив
В Ливане арестован один из главарей ИГИЛ
Цены на нефть снижаются
Взрыв в центре Кабула
В России создали оружие против БПЛА
Глава МИД Германии заявил об угрозах своей жене Из-за критики Турции
Шеф Пентагона едет в Украину
Emirates Airlines о попытке теракта на борту своего самолета
Пожар в Ростове-на-Дону 45 пострадавших
Россия будет поставлять газ в Азербайджан Встреча Ровнага Абдуллаева и Алексея Миллера
Трамп следит за «великим солнечным затмением»
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться