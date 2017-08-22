Геннадий Зюганов: «Азербайджанские власти многое сделали за последние годы»

«Я был несколько раз в Азербайджане, и скажу, что в Баку нашли наиболее разумный способ выстроить внутренние отношения и международную политику», - сказал в интервью изданию Вестник Кавказа лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

По его словам, «те огромные запасы нефти и газа, которыми обладает Азербайджан, работают на все население республики. Азербайджанские власти многое сделали за последние годы, так что пожелаем им успехов в дальнейшем», цитирует российского политика издание.

Вместе с этим Г.Зюганов, проводя параллель с Азербайджаном, подверг острой критике политику правительства Грузии: «В Грузии, увы, сегодня скорее думают о том, как отнесется к ним Вашингтон, нежели выстраивают отношения с Россией. До Вашингтона 7 тыс. км, а Россия рядом, и всем надо иметь добрых соседей, тем более что мы всегда хорошо и по-доброму относились к закавказским республикам».