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Землетрясение в Италии есть раненые

 

В понедельник вечером на итальянском острове Искья произошло землетрясение, которое привело к разрушениям в ряде населенных пунктов, есть раненые и пропавшие, сообщает РИА Новости.

По данным Национального института геофизики и вулканологии Италии, землетрясение магнитудой 3,6 произошло в 20:58. Его эпицентр находился в непосредственной близости от западного побережья острова в море на глубине примерно 10 км.

По свидетельствам очевидцев, колебания земной поверхности явственно ощущались в различных населенных пунктах острова и вызвали панику среди жителей и многочисленных туристов, отдыхающих на Искье. Многие люди в страхе выскочили на улицы. Ситуацию усугубил полный блэкаут, который произошел в этот момент в порту города Искья. Сотни телефонных звонков от взволнованных граждан поступили в это время в полицию и пожарную службу острова. Пожарные расчеты были направлены для выяснения ситуации на местах.

Согласно поступающей информации, разрушения произошли в курортном местечке Казамиччола-Терме. Там есть раненые, некоторые люди пока числятся пропавшими без вести.

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