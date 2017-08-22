Новые провокации против азербайджанской трубы в Италии

Ассоциация волонтеров «Новые надежды» при Комитете Nо TAP, организующем акции против строительства газопровода ТАР в Италии, заявила в итальянских СМИ, что консорциум, прокладывающий трубу, пытался подкупить активистов организации, с тем чтобы они отказались от протестов. Якобы некий сотрудник консорциума предложил им взятку в размере 40 тысяч евро.

Однако, как пишет издание Il Giornale di Bari, менеджер ТАР по Италии Микеле Элио на днях обратился с заявлением на ассоциацию «Новые надежды» в полицию, обвиняя ее в клевете.

«Наш консорциум надеется, что судебная система Италии досконально проверит информацию ассоциации волонтеров, утверждающую, что «эмиссар консорциума» предлагал им деньги», - говорится в заявлении ТАР.

В консорциуме выразили надежду, что полиция сможет установить личность конкретного «эмиссара» и узнать, кто именно стоит за очередной провокацией против строительства газопровода, который обеспечит Европу азербайджанским топливом.

Заявление топ-менеджера компании ТАР появилось на фоне непрекращающихся акций протеста в итальянской провинции Апулия с целью остановить строительство. Как пишет издание, требование активистов организации «Новые надежды» поддержал один из самых ярых противников строительства азербайджанского газопровода - губернатор Апулии М. Эмилиано, написавший в своем Facebook, что он «испытывает отвращение» к методам консорциума. В свою очередь, представители консорциума обвинили М.Эмилиано в искажении фактов.

Напомним, что провокации против строительства Трансадриатического трубопровода начались в середине марта после того, как консорциум ТАР начал отсадку многолетних оливковых деревьев из района Сан-Фока в регионе Саленто, по которому пройдет газопровод. Комитет Nо TAP, который возглавляет глава движения «Пять звезд», представленного в итальянском парламенте 22% голосов, комик, актер и блогер Беппе Грилло, начал акцию протеста против пересадки деревьев. Администрация США предупредила итальянские власти о том, что Беппе Грилло связан с Россией.

Самые масштабные протесты в Апулии прошли в июле этого года. Сотни демонстрантов забаррикадировали дороги и атаковали строительную технику. На разгон демонстрантов были направлены свыше 300 полицейских. В столкновениях полиции и протестующих оказалось много раненых.

Отметим, что в конце марта 2017 года Государственный совет Италии дал разрешение на строительство Трансадриатического газопровода (TAP), которое позволяет не учитывать отрицательное мнение местных властей и фактически дает зеленый свет строительству трубопровода, по которому в Италию должен прийти азербайджанский газ.