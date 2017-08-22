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Ваагн Козмоян: «Русские вооружают Азербайджан, а наше правительство предает Армению»

Автор: Отдел Армении 

«Господин Хачатуров, после апрельской войны прошел год, и хотя Москва забрала вас, чтобы сделать генсеком ОДКБ, ответственность за более ста погибших солдат остается на вас. Вам повезло, что в разгар апрельской войны министр обороны Армении Сейран Оганян не вызвал вас к себе и собственноручно не расстрелял. К вашему счастью, он не дворянских кровей, хотя был близок к этому. Он явно упустил свой шанс и тем самым в сознании армянского народа роль верховного главнокомандующего надолго оставил за Варужаном Аветисяном (член вооруженной группы, захватившей полк ППС в Ереване – Ред.)», - говорится в открытом письме армянского публициста Ваагна Козмояна бывшему начальнику Генштаба Армении, а ныне генсеку ОДКБ генералу Юрию Хачатурову, опубликованном сайтом lragir.am.

Юрий Хачатуров

Далее автор послания упрекает армянского военачальника в том, что он вообще позволил армии ввязаться в эту провокационную войну, в то время как «русские вооружают Азербайджан, а марионеточное правительство Армении предает свой народ». Военные действия в апреле прошлого года, считает В.Козмоян, были спровоцированы с одной целью: чтобы у русских было основание разместить в Карабахе еще одну военную базу в противовес НАТО.

В.Козмоян обвиняет генерала Хачатурова в том, что он продолжает дело баграмянов, микоянов и других армян, работавших на русских, и требует ответить, почему он не хочет быть по одну сторону с Жирайром Сефиляном, Варужаном Аветисяном и другими последователями террориста АСАЛА Монте Мелконяна, убитого в Карабахе.

«Это не выбор между русскими и нерусскими, это всего лишь зов породы. Вернитесь на путь Монте и помните, что подневольный, одаренный талантами своих предков, опаснее врага: он в мирное время принуждает народ впасть в спячку, а при его пробуждении – ведет к цели своего хозяина», - пишет В.Козмоян.

Отметим, что в Армении в последнее время усилились антироссийские и антирусские настроения. Официальный Ереван в ущерб интересам России расширяет связи с НАТО и Евросоюзом.

Ваагн Козмоян

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