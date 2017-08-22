Марк Цукерберг — следующий президент США?

Президент США Дональд Трамп считает, что генеральный директор Facebook Марк Цукерберг может представлять угрозу для его избирательной кампании 2020 года. Администрация американского лидера включила Цукерберга в число тех, кто может баллотироваться на пост президента США к следующим выборам. Об этом сообщает издание Politico.

Глава Facebook числится как потенциальный кандидат от демократов. Всего список Трампа включает в себя несколько десятков людей, которые в будущем могут составить конкуренцию нынешнему главе США.

Разговоры о возможном участии Цукерберга в президентских выборах начались после того, как он пообещал в 2017 году посетить все 50 штатов, встретиться с их лидерами и побеседовать с местными жителями. Также в прошлом году Facebook разработал особые акции, которые позволят Цукербергу сохранить контроль над компанией, даже если он будет занимать пост в правительстве.

Сам Марк Цукерберг отрицает свою заинтересованность в участии в следующих выборах американского президента.