Губернатор Киркука: «Иран должен признать Курдистан, как в свое время признал Азербайджан»

Губернатор Киркука Наджмалдин Карим дал курдскому медиаресурсу Rudaw интервью, посвященное предстоящему референдуму о независимости Курдистана и внутренней политике региона.

Киркукский губернатор привел в пример Квебек, отличающийся от остальных провинций преобладанием французского населения. Так вот Квебек имеет особый статус, а его жители особые права. Тем же, по мнению иракского чиновника, должен обладать и Киркук.

«В будущей конституции курдистанского государства должна быть четко прописана деятельность школ, представительств, средств массовой информации. Хочу сказать, что в Курдистане арабским и туркменским языкам должен быть предоставлен статус официальных, чтобы мы могли жить вместе счастливо и чтобы не пришлось сталкиваться с разного рода проблемами и разногласиями. Мы должны заверить туркменскую, арабскую и другие общины, что мы единое целое», - призывает Карим.

Пост вице-президента Курдистана должен, по его мнению, предоставляться и выходцам из других общин, «по крайней мере в течение первых 10 лет».

Коснулся Карим и территориального вопроса, предположив, какие части Киркука войдут в состав будущего государство. «Референдум не может быть проведен только для курдов. Киркук - это провинция, в которой проживают курды, арабы, туркмены, халдеи, ассирийцы. Множество сообществ. Вот почему референдум в Киркуке будет отражать мнение всех. К тому же Хавиджа, возможно, к 25 сентября, возможно, не будет еще освобождена. Но ее население в основном сейчас находится в Киркуке и будет голосовать здесь. Вообще любой, кто сейчас в Киркуке и зарегистрирован в списке избирателей имеет право участвовать в референдуме», - отметил чиновник.

Губернатор подчеркнул, что не отождествляет действия Туркменского народного фронта со всеми туркменами. Об отказе некоторых туркмен участвовать в референдуме он заявил: «Нет одной единой партии, которая могла бы представлять права и интересы определенной общности. Киркук - смесь всех сообществ. Туркменский фронт не может бойкотировать референдум, точнее, туркменский народ не станет слушать его боевиков… Туркменский фронт представляет лишь некоторую часть туркменского народа в Киркуке».

Вместе с тем губернатор Киркука не согласен с мнением, что США против независимости Курдистана. «Этот вопрос серьезно обсуждается в Вашингтоне. Мне не кажется, что США против. Посол США приезжал ко мне домой в Киркук, и мы говорили о референдуме. А во время моего визите в США я встречался с заместителем госсекретаря в Совете национальной безопасности в Белом доме, двумя сенаторами и четырьмя конгрессменами. Говорил со многими людьми, и никто не высказался против. Скорее, многие в США считают, что лучше провести референдум после проведения выборов в Ираке», - сказал он.

Карим оценил и позицию Турции и поддержку ею туркмен: «Будущее и судьба туркмен в Ираке связаны с курдами. И курды должны убедить Турцию в этом. Турция оппозиционно настроена по отношению к нашему референдуму, заявляет, что это дестабилизирует ситуацию в регионе.

Однако сегодня я прочитал статью в «Аль-Мониторе», где турецкий консул, который был в Мосуле в то время как там обосновалась ИГИЛ и даже был арестован с другими иностранцами. И он считает, что Турция должна прийти к консенсусу с курдами, потому что взаимопонимание между иракским Курдистаном и Турцией выгодно обеим сторонам.

Торговый оборот этой страны с Курдистаном составляет 8 миллиардов долларов в год. Турция очень изменилась с 1991 года. Когда-то она была против операции Provide Comfort, потом выборов 1992 года. В конечном же итоге Турция стала лучшим партнером Курдистана в регионе и за его пределами. Вместе с тем я несколько раз беседовал с турецким консулом, но поскольку на официальном уровне Турция не высказывалась на эту тему, я тоже не стал обсуждать с ним предстоящий референдум», - заметил Карим.

Кроме Турции, корреспондент спросил о влиянии Ирана на референдум и его позиции.

«Иран – особенная страна. Во-первых, Иран действительно пришел на помощь Курдистану в августе 2014 года, поставляя нам оружие и помощь. Мы никогда не должны забывать об этом. В годы войны, когда мы сражались с Саддамом, и когда была революция в Курдистане, Иран дал приют сотням тысяч жителей Курдистана с 1975 по 1991 год. Затем люди постепенно возвращались обратно. Это важно. Вот почему между нами существуют очень крепкие взаимоотношения. Граница между нами и Ираном – это Курдистан с обеих сторон. Мы надеемся, что Иран примет Федеративную республику Курдистан так же, как и принял в свое время Азербайджан, несмотря на то, что азербайджанское население в Иране в три раза больше населения в Азербайджане. Курдистан станет лучшим соседом для Ирана и Турции. В этом нет никаких сомнений.

Губернатор ответил и на вопрос о том, что руководства Турции и Ирана опасаются, что создание Курдистана создаст почву для вмешательства в их внутренние дела. По его словам, Курдистан не будет вмешиваться в дела суверенных государств. В конце концов, государство Курдистан станет защитником интересов курдского народа, так что Иран и Турция тоже будут рассматривать свое курдское население более объективно. Курды Ирана и Турции не просят отделения, это осталось в прошлом. Сейчас они даже не верят в вероятность отделения. Вот почему я думаю, что улучшение их собственных условий жизни и взаимодействие с курдами в Курдистане еще более укрепит наши отношения. Более того, курды смогут приезжать и жить в южном Курдистане, если они не будут довольны странами, где они живут.