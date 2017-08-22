Король Иордании и глава Пентагона обсудили борьбу с ИГИЛ

Король Иордании Абдулла II и министр обороны США Джеймс Мэттис в понедельник обсудили вопросы сотрудничества двух стран в сфере безопасности и борьбу с группировкой "Исламское государство", сообщает РИА Новости.



По информации пресс-службы Пентагона, встреча состоялась во время первого визита Мэттиса в Иорданию в качестве министра обороны.

"Министр Мэттис встретился.., чтобы выразить признательность США за усилия Иордании по борьбе с ИГ и вновь подтвердить приверженность США долгосрочному сотрудничеству с Иорданией… Кроме того, министр выразил признательность Иордании за поддержку военного присутствия США и за прочное двустороннее сотрудничество в сфере безопасности", — говорится в сообщении.

После Иордании Мэттис 23 августа посетит Турцию, а днем позже прибудет в Киев.

